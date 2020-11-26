وظائف عسكرية شاغرة في مباحث أمن الدولة

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية الشاغرة، ابتداءً من يوم السبت ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ، حتى يوم الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ، وذلك عبر منصة (أبشر/توظيف) من خلال الرابط التالي هنا.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس عن شروط الوظائف والمؤهلات المطلوبة ويمكن الاطلاع عليها عبر الإنفوجرافيك التالي:



