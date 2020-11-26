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أمطار وسيول على أحد رفيدة والأجواء توحي بالمزيد
الحالة تصحب بزخات من البرد ورياح سطحية
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
هطلت مساء اليوم الخميس أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على محافظة أحد رفيدة ومراكزها، تسببت في جريان السيول.
ولازالت الأجواء توحي بالمزيد من هطول الأمطار حسب ما جاء في الموقع الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل من تلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد أن تمتد الحالة إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.
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