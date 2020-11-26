شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. أمير منطقة الرياض يرعى غداً حفلة سباق الفروسية «كأس الوفاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز حفلة السباق الواحد والثلاثين للنادي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء غدٍ (الجمعة)؛ لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير «كأس الوفاء» في نسخته السادسة والعشرين.

ورفع رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة. وأعرب عن سعادته بتشريف ومشاركة أمير منطقة الرياض للوسط الفروسي هذه المناسبة الغالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين بالسباق.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر أن النادي، بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة، اتخذ كل الترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية لإقامة وإنجاح الحفلة.

وينطلق سباق «كأس الوفاء» في الشوط العاشر من الحفلة على مسافة 2000 متر، والمخصص للإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر 4 سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ريال.

يذكر أن الكأس في العام الماضي حققته الجواد «الجامي» لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريب عبدالله بن مشرف، وبقيادة الخيال «يوسف الحصين»، بزمن قدره «دقيقتان و5 ثوان و97 جزءاً من الثانية».