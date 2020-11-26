شكرا لقرائتكم خبر 1,128,600 مستفيد من خدمات «تأكد» بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز «تأكد» في محافظة جدة خدماته لـ1.128.600 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى أمس.

وخصصت الصحة مراكز «تأكد» لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

كما أن مراكز «تأكد» توجد حاليا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات.