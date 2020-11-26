شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة أمن الدولة تعلن عن وظائف عسكرية شاغرة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية الشاغرة، ابتداءً من يوم السبت ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ، حتى يوم الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ، وذلك عبر منصة (أبشر/توظيف) jobs.sa.

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