شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ساعة رياح نشطة على حفر الباطن وقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية، وتشمل حفرالباطن، وقرية العليا.

وتبدأ الحالة من الـ 11 صباحا وحتى الـ 11 مساء.