طبيب لـ”المواطن” : لا تشتروا الحناء من “أبو ريالين”

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

بعد أن حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خمسة منتجات من الحناء بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى لمسموح به، كشف طبيب الجلدية هيثم شاولي لـ”متابعات الخليج 365“، أن زيادة نسبة البكتيريا والفطريات عن الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في المستحضرات التي تستخدم على الجلد تمهد لحدوث أضرار على طبقات الجلد والإصابة بالحساسية والإصابة بالفطريات.

وبين أن هذه الأعراض تظهر بعد تكرار استخدام المنتج لفترات طويلة مما يستدعي عند إصابة الجلد إلى أخذ مضادات لمواجهة الفطريات والبكتيريا.

رصاص ومعادن سامة في الحناء

ودعا الدكتور الشاولي، السيدات بعدم شراء الحناء من المحلات غير المعروفة وخصوصًا محلات “أبو ريالين” أو خمسة ريالات لكون لا يُعرف مصدرها أو بلد الإنتاج بالإضافة لا توجد أي معلومات لجهة اعتماد المنتج، وبالتالي فأن هذا المنتج قد يشكل خطورة كبيرة على المستخدم ولا سيما إذا أحتوى على نسبة عالية من الرصاص والمعادن السامة الأخرى.

تاريخ الإنتاج والصلاحية

ونصح الدكتور الشاولي بضرورة شراء الحناء من المحلات المعروفة، والحرص على قراءة الملصق المرفق للمنتج قبل استخدامه، مع التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية، وحفظ المنتج في مكان معتدل الحرارة بعيدًا عن أعين الأطفال.

تجاوز البكتيريا والفطريات

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أوضحت أمس الأربعاء أنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء 5 منتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

ويحمل المنتج الأول اسم “حنة المراسم Henna Almarasim” بتاريخ إنتاج 01 / 07 / 2018 وصلاحية 30 / 06 / 2023، ويحمل المنتج الثاني اسم “عطارة حنة الكتم البني” برقم تشغيله (234) وتاريخ إنتاج 06 / 2020 وصلاحية 05 / 2023، والمنتج الثالث يحمل اسم “حنة التاج الممتازة” برقم تشغيله DXJ05 وتاريخ إنتاج 08 / 2017، والمنتج الرابع باسم “الضفاف حنة الدامر المشهورة AL DAMAR FAMOUS HINNA”، لا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي، أما المنتج الخامس فيحمل اسم “Whats App Henna”، ولا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي.

تجاهل أسس التصنيع

وأشارت “الهيئة” إلى أن البكتيريا والفطريات تتواجد في منتجات التجميل لعدة أسباب منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

التخلص من العينات

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادر المنتجات.

وتتخذ “الهيئة” الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها “الهيئة” من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

