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جازان تسجل أعلى معدلات الأمطار في حالة سقيا اليوم
السدود تستقبل 806 آلاف م³ من المياه
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة البيئة عن كميات مياه الأمطار التي تم تسجيلها في محطات الرصد الهيدرولوجي ضمن حالة سقيا التي تشهدها العديد من مناطق المملكة.
وسجلت المدارج في الريث بمنطقة جازان أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الخميس 11/ 04/ 1442هـ حيث بلغت 30.20 ملم، فيما سجلت الباحة 26 ملم.
كما كشفت البيئة عن حجم المياه الواردة إلى السدود بعد أمطار اليوم، حيث بلغت كميات المياه في السدود كما رصدتها محطات الوزارة اليوم الخميس 11 / 04/ 1442هـ، أكثر من 673 مليون م³ خلف السدود، بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود أكثر من 806 آلاف م³.
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