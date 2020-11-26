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الغذاء والدواء: شراء منتجات التجميل من الإنترنت قد يعرضك للخطر
لاحتوائها على مواد سُمية ومحظورة
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد -الرياض
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من شراء منتجات التجميل عن طريق المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لاحتوائها على بعض المواد التي قد تُعرض المستهلك للخطر.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” بأن شراء منتجات التجميل عن طريق المواقع الإلكترونية أو من مصادر مجهولة قد تكون خطيرة لاحتوائها على مواد محظورة مخلوطة بمواد دوائية تستلزم وصفة طبية، وبعضها يحتوي على مواد ذات سُميّة عالية، أو ملوثة بالبكتيريا، وقد تكون هذه المنتجات تالفة بسبب ظروف تخزين أو النقل السيئة، وتحمل هذه المنتجات ادعاءات مضللة لا صحة لها.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود أي آثار جانبية أو أي مخالفات إبلاغ الهيئة عن طريق مركز الاتصال الموحد 19999 أو الإبلاغ عن تطبيق “طمني”.
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