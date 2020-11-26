6 خطوات تحميك من مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني 

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ارتفع عدد المرضى بـ مرض السكري في جميع أنحاء العالم من 108 ملايين في عام 1980 إلى 422 مليوناً في عام 2014، وارتفع معدل الانتشار العالمي بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من 4.7% في عام 1980 إلى 8.5% في عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع معدل انتشار مرض السكري إلى 44% بحلول عام 2025، بما في ذلك الأطفال.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يكون السكري هو السبب الرئيسي السابع للوفاة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، وفي دولة مثل المكسيك، يُعد هو سبب الوفاة الأول بين السكان حاليًا.

ومن ضمن أسباب مرض السكري: السمنة والاستهلاك المكثف للسكر، والأطعمة المصنعة الغنية بالكربوهيدرات والمواد الكيميائية، ولكن لحسن الحظ يمكن الوقاية منه والتحكم فيه.

وقال الدكتور مارك هايمان، طبيب في كليفلاند كلينيك، ومؤلف واحد من الكتب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز إنه يمكن عكس مرض السكري من النوع الثاني بشكل طبيعي في 6 خطوات.

وأثبت الدكتور هايمان في أثناء ممارسته كطبيب أنه من خلال تغيير النظام الغذائي وخيارات نمط الحياة، فإن مرضاه يفقدون الوزن بشكل كبير وسريع ويعكسون مرض السكري، وفيما يلي استراتيجياته السبع.

6 خطوات لعكس مرض السكري

1- الفطام من السكر

يجب أن يعمل مريض السكري على فطام نفسه من السكر، وليس المقصود بذلك الامتناع عن إضافة ملاعق أو مكعبات السكر على المشروبات فحسب بل أيضًا قراءة الملصقات الموجودة على عبوات المواد الغذائية والامتناع عن تناول جميع السكريات المضافة وبدائل السكر التي قد تتناولها.

2- تناول الأطعمة غير المصنعة

احرص على تناول خيرات الطبيعة بدلًا من الأطعمة المصنعة، تناول مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه بألوان مختلفة، فتلك الأصباغ الموجودة في المنتجات تمنحك مضادات الأكسدة لتقليل الالتهاب وتنظيم نسبة السكر في الدم، تناول أيضًا الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والبقوليات مثل البازلاء والفول والعدس، والأعشاب والتوابل، ودهون أوميغا 3 الصحية والأفوكادو وزيت الزيتون وجوز الهند والسمسم، والبروتينات الخالية من الدهون، ويفضل إعداد طعامك في المنزل حتى تعرف بالضبط ما الذي يدخل جسمك.

3- الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة

قال أبقراط: “ليكن طعامك دواءك، ودواؤك طعامك”، وهذا يعني أنه إذا أكلت ما يحتاجه جسمك وقطعت ما هو ضار، فستحسن وتعزز صحتك، وتشمل العناصر الغذائية المهمة التي تنظم نسبة السكر في الدم وتحسن التمثيل الغذائي للسكر ما يلي: أحماض أوميغا 3 الدهنية، فيتامين د، والألياف الغذائية.

4- التمارين الرياضية

لست مضطرًا لقضاء 3 ساعات يوميًا في صالة الألعاب الرياضية، ولكن يكفي المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا، وتكمن الفكرة في الانخراط في نشاط يزيد من معدل ضربات قلبك إلى 70-80% من قدرة قلبك، وهذا يعتمد على عمرك ووزنك وحالتك البدنية الحالية، يمكنك البدء بالمشي والجري وصعود الدرج وركوب الدراجات.

5- احصل على قسط كافٍ من النوم

غالبًا ما يتم التقليل من أهمية النوم الجيد، لكن في الواقع فإن ليلة واحدة من النوم غير الكافي تسبب مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص الأصحاء، وبالتالي فإنه أمر مضر جدًا لشخص مصاب بالسكري.

6- السيطرة على الإجهاد

الهرمونات التي يتسبب فيها التوتر والقلق تقضي على توازن الهرمونات الجيدة، بما في ذلك الأنسولين، حيث تحفز هرمونات الإجهاد استجابة الجهاز المناعي على شكل إطلاق ما يُسمى بـ السيتوكينات الالتهابية، والالتهاب هو عامل مساهم في مرض السكري، علاوة على ذلك ، فإن الإفراط في تناول الطعام وخيارات الأكل السيئة تساهم في تعزيز ردود الفعل الشائعة للتوتر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وهناك وسائل صحية للتخفيف من التوتر وإدارته مثل ممارسة اليوجا والتمارين الرياضية والتأمل والتفاعل الاجتماعي.

وأخيرًا لفت الدكتور هايمان إلى أن الإصابة بمرض السكري لا يعني حكماً بالإعدام، فمن خلال تغيير العوامل التي سببت المرض في المقام الأول يمكن عكس مرض السكري والتحكم فيه وإدارته بشكل كامل.

