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هيئة القصّر تبدأ توثيق عقود العقارات عبر منصة إيجار
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم البدء بتسجيل العقارات وتوثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) بالتعاون مع وزارة الأسكان.
وأوضحت أنه تم التعاون بينها وبين وزارة الإسكان بشأن اعتماد برنامج توثيق “إيجار” من خلال التكامل الإلكتروني لتسجيل العقارات السكنية والتجارية المنظورة، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدمات موثوقة ذات جودة ومهنية عالية في رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المستفيدين , مع إشراف فعال على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيّمين، من خلال بناء مؤسسي متميز وأنظمة تقنية متطورة، ومنها الاستعانة بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
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