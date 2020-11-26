شوارع عسير تفيض بالمياه والمدني يستنفر

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

هطلت عصر اليوم الخميس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎عسير شملت؛ أبها، بيشة، أحد رفيدة، تنومة، الحرجة، سراة عبيدة، النماص، ظهران الجنوب، بلقرن، تثليث، خميس مشيط، رجال ألمع.

الدفاع المدني يحذر

من جانبها حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداءً من يوم أمس الأربعاء 1442/4/10هـ وحتى يوم الأحد الموافق 1442/4/14هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة “الحدود الشمالية” بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

من جهة أخرى وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة وكافة البلديات برفع درجة الاستعداد لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

وجاءت هذه التوجيهات تفعيلًا لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقًا استعدادًا لموسم الأمطار، حيث تضمنت التوجيهات رفع الجاهزية لأي طارئ، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

وطالب الدكتور الحميدي بمتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، ونشر مضخات شفط متنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

الجدير بالذكر، فإن الأمانة خصصت وسيلةً لرفع الملاحظات وتلقي البلاغات على مدار الساعة عبر ٩٤٠.



