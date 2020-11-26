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وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، اتفاقية تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والأمين العام للدارة الدكتور فهد بن عبدالله السماري، التعاون في مجال البحث العلمي، والتوثيق، وترميم أرشيف الرئاسة وتعقيمه، إلى جانب توثيق المراحل التاريخية لإنجازات الرئاسة.
وذكر "السديس" أن الاتفاقية تأتي تفعيلاُ لدور المملكة الريادي في حفظ تراثها وإرثها الحضاري، مشيراً إلى أن التعاون سيسهم في دعم أعمال الرئاسة في مجال المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي .
من جانبه ثمّن "السماري" دور الرئاسة في حفظ تاريخ الحرمين الشريفين وتبادل المعلومات بين الجانبين.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 05:20 PM
تشمل مجال البحث العلمي والتوثيق وترميم الأرشيفاتفاقية تعاون بين رئاسة الحرمين ودارة الملك عبدالعزيز
وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، اتفاقية تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والأمين العام للدارة الدكتور فهد بن عبدالله السماري، التعاون في مجال البحث العلمي، والتوثيق، وترميم أرشيف الرئاسة وتعقيمه، إلى جانب توثيق المراحل التاريخية لإنجازات الرئاسة.
وذكر "السديس" أن الاتفاقية تأتي تفعيلاُ لدور المملكة الريادي في حفظ تراثها وإرثها الحضاري، مشيراً إلى أن التعاون سيسهم في دعم أعمال الرئاسة في مجال المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي .
من جانبه ثمّن "السماري" دور الرئاسة في حفظ تاريخ الحرمين الشريفين وتبادل المعلومات بين الجانبين.
، اتفاقية تعاون بين رئاسة الحرمين ودارة الملك عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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