هيئة الهلال الأحمر ترفع جاهزيتها استعدادًا للحالة المطرية بجدة

وجَّه مدير هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة سلطان المالكي، برفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، ابتداءً من اليوم الخميس إلى يوم السبت، بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز فرق الإسعاف الميدانية، وتشغيل مواقع الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأول.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن مراكز الإسعاف في حالة تأهب وجاهزية، وأن هناك تنسيقًا مع الدفاع المدني، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وأوضح أن غرفة العمليات 997، مرتبطة لا سلكيًّا بالعمليات الموحدة 911؛ ما يُسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض والحدود الشمالية).

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