جولة تفقدية مصورة في طرق وأحياء مكة لمتابعة تداعيات هطول الأمطار

تفقَّد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، برفقة مسؤولي الإدارات التنفيذية بالأمانة؛ عددًا من المواقع والأحياء المتأثرة من جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم.

وشملت الجولة تفقد أحياء المنصور والشوقية وأجياد، وطريق عثمان بن عفان –رضي الله عنه– «الدائري الثالث»، وطريق علي بن أبي طالب –رضي الله عنه– «الدائري الرابع»، وطريق المسجد الحرام، وطريق أم القرى، وجرى خلال الجولة رصد الملاحظات الميدانية.

ووجه المهندس زهير سقاط فِرق الصيانة والمتابعة الميدانية بإزالة آثار الأمطار، وتعميد شركات التشغيل والصيانة بتنفيذ الحلول الفنية لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار والسيول، ومضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية على مدار الساعة خلال فترة موسم هطول الأمطار، وإعادة المواقع المتأثرة إلى وضعها الطبيعي.

وأكد سقاط المتابعة المباشرة والمستمرة من أمين العاصمة المقدسة لكافة الأجهزة والفِرق المعنية بالأمانة، وتوفير وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لدرء أخطار السيول، ومعالجة البلاغات الطارئة، والعناية بالمرافق البلدية، وخدمة أهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام.

وتُواصِل وكالة التشييد والصيانة، ممثلةً في الإدارة العامة لشبكات السيول، أعمال الصيانة والنظافة وإزالة آثار الأمطار التي هطلت –بفضل الله– اليوم على العاصمة المقدسة؛ حيث شملت الأعمال مناطق العمرة وطريق المدينة والعتيبية والزاهر والعزيزية والمعابدة والشوقية والشهداء والمنصور والمعيصم والشرائع وأجياد والعوالي والإسكان والعدل والملاوي.

ورفعت أمانة العاصمة المقدسة مستوى الاستعداد والجاهزية للفرق الميدانية المعنية لمعالجة آثار الأمطار خلال الأيام المقبلة، كما أكدت الأمانة جاهزية تلقي البلاغات على رقم الأمانة الموحد ٩٤٠ وقنوات التواصل الرسمية.