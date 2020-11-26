كراني: تحرك الاضطراب الجوي نحو الوسطى.. وجريان سيول وارد

توقَّع خبير الأرصاد حسن كراني، المزيد من الغيث مع تحرك الاضطراب الجوي من الغربية في اتجاه الوسطى.

وقال كراني- عبر تويتر-: «تحرك الاضطراب الجوي من الغربية في اتجاه الوسطى، خاصة شمالها والشمالية الشرقية، بصحبة حزام سحابي ممطر، تتخلله خلايا رعدية ممطرة تؤدي لهطول أمطار تميل للغزارة وبرد ورياح هابطة وانعدام رؤية قبل الهطول».

وأشار كراني إلى وجود فرصة لجريان السيول، محذرًا: «تجنبوا الأودية وتجمعات المياه».

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