الأرصاد تتوقع «طقس الجمعة»: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 9 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد على 9 مناطق في المملكة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، «يستمر هطول الأمطار الرعدية «من متوسطة إلى غزيرة»، وتكون مصحوبة بزخات برد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق: «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق: «القصيم ، حائل، الرياض» والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجوء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة واتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

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