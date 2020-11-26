«الخطوط السعودية» توجه تنبيهًا للمسافرين بسبب سوء الأحوال الجوية

وجهت الخطوط السعودية، تنبيهًا مهمًا للمسافرين عبر خطوطها، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية منذ الصباح الباكر، وما يصاحبها من تحديات تشغيلية

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «ضيوف السعودية الكرام: نظرًا لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة».

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن اليوم الخميس، أن أمطار جدة الغزيرة مستمرة، داعيًا الجميع إلى الانتباه وتوخي الحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

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