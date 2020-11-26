المستشار العقاري يحصد جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي

فاز تطبيق وخدمة المستشار العقاري، التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، بجائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية، وذلك نظير ما يقدمه التطبيق من خدمات، لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، بتقديم توصيات لحلول تمويلية بشكل إلكتروني ميُسر، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة2030 - لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل إلى60% بنهاية 2020، و70% بنهاية 2030.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من الجائزة، التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، «افتراضياً»، في إمارة دبي، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.

أول منصة ربط

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تطبيق وخدمة المستشار العقاري، الذي انطلق في نهاية عام 2018، يعتبر أول منصة ربط إلكترونية تفاعلية حكومية، بين الجهات ذات العلاقة في منظومة الإسكان، وأكثر من 19 جهة تمويلية لخدمة مستفيدي «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات حصول الأسر السعودية، على القرض العقاري المدعُوم، وإثراء تجربة المستفيدين خلال رحلة تملك المسكن.

المستفيدون

تابع: «استفاد من التطبيق أكثر من مليون مستفيد، وأصدر التطبيق أكثر من 779ألف توصية تمويلية، وتمكن أكثر من 188 ألف أسرة سعودية من السكن»، موضحاً أن هناك أكثر من 640 ألف مستفيد مسجل في التطبيق، تم تقديم التوصيات التمويلية والسكنية لتسهيل تملكهم لمسكنهم الأول، منهم 268 ألفا توجهوا للجهات التمويلية.

وأشار بن ماضي إلى أن تطبيق «المستشار العقاري» منصة، يبدأ من خلالها المستفيد رحلة الحصول على المسكن إلكترونياً، بمتابعة من فريق يزيد علي 500 مستشار عقاري مدرب ومؤهل، يتواجدون في فروع الصندوق ومركز الاتصال، ومركز سكني الشامل، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف موظف بنكي، في فروع الجهات التمويلية، مسجلين في التطبيق لتقديم توصيات تمويلية وسكنية، عملية عالية الدقة تعتمد على صحة البيانات، وسرعة توافر المعلومات لتمكين الأسر من تملك المسكن الأول لها، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.