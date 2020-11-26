انطلاق أعمال المؤتمر العالمي لأمراض وجراحة اللثة لـ5 أيام

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لأمراض وجراحة اللثة 2020، والذي تم عقده افتراضياً على مدى 5 أيام، اعتباراً من اليوم 26 نوفمبر وحتى يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020.

وصرح نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور هاني فاضل، بأن هذا المؤتمر المتخصص، سيسلط الضوء على آخر المستجدات في مجال أمراض اللثة وزراعة الأسنان، وسيشارك في هذا المؤتمر أكثر من 40 متحدثا عالميا من معظم دول العالم، والذين سيقدمون العديد من اللقاءات والمحاضرات العلمية، والتي ستركز على العديد من المحاور المهمة، ومن أهمها أمراض اللثة، التهابات الأنسجة المحيطة بزراعة الأسنان وطرق علاجها، علاجات اللثة التجميلية، آخر التطورات في مجال زراعة الأسنان، كما يشمل المؤتمر 4 ورش عمل واقعية وافتراضية، كما سيتضمن البرنامج العلمي نقلا حيا لعمليات جراحية لزراعة الأسنان، يتم نقلها مباشرة من إسبانيا والبرازيل. كما أن البرنامج العلمي للمؤتمر قد تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 30 ساعة تعليما مستمرا.

مسابقة بحثية

أوضحت عضو مجلس إدارة الجمعية، ورئيسة لجنة المسابقات البحثية في المؤتمر، الأستاذة الدكتورة مها باهمام، أنه تم تنظيم مسابقة بحثية على هامش المؤتمر، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان – القسم السعودي، وقد بلغ عدد الأبحاث المتقدمة للمسابقة، أكثر من 70 بحثا في مجال أمراض اللثة وزراعة الأسنان، وتهدف الجمعية من خلال هذه المسابقة،إلى تعزيز دور الجمعية في دعم الباحثين بمجال تخصصها.

معرض افتراضي

أشار عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المعرض بالمؤتمر، الدكتور سامي القحطاني إلى أنه - ولأول مرة - سيقام معرض افتراضي لطب الأسنان، والذي يعد الأول من نوعه محلياً و إقليمياً، وسيشارك فيه العديد من الشركات المحلية والعالمية، العاملة في مجال طب الأسنان، والتي سوف تعرض أحدث المنتجات الطبية في جميع مجالات طب وزراعة الأسنان، والتي ستتيح للمشاركين التعرف على أهم المنتجات الطبية، التي من شأنها الرقي بالخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمرضى.

وفي الختام صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس المؤتمر، الدكتور عبدالله العمري بأن هذا المؤتمر والذي يعد من أهم و أكبر المؤتمرات، في مجال تخصص الجمعية محلياً وإقليمياً، يأتي امتداداً للأنشطة التي تقدمها الجمعية للتطوير المهني، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور لهذا المؤتمر 3000 مشارك من جميع دول العالم، كما أوضح العمري أنه سيتم على هامش هذا المؤتمر، توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، منها اتفاقية مع الجمعية الإسبانية لأمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان، والتي تشارك في هذا المؤتمر من خلال حلقات علمية مشتركة، كما سيتم أيضاً توقيع اتفاقية تعاون مشترك، مع المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان – القسم السعودي.