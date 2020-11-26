إغلاق معمل لتعبئة المياه المقطرة بالشرقية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية معملًا لتعبئة المياه المقطرة والأسيد بالمنطقة الصناعية «دله» بالدمام، وذلك ضمن الحملة الميدانية المشتركة التي نفذتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والاشتراطات واللوائح البلدية.
وجرى إغلاق المصنع لمخالفته ومزاولة العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وإنتاج مواد غير مرخصة نظامًا من وزارة التجارة، وتم التحفظ على 5000 قارورة مجهزة استعدادًا لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.
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