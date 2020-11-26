ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

الخميس 26 نوفمبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، بفعل مكاسب المعدن الثمين عالميا.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 217.86 ريال (58.10 دولار)، مقابل 217.74 ريال (58.06 دولار) أمس.

كما صعد جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 190.63 ريال (50.83 دولار)، مقابل 190.52 ريال (50.81 دولار)، الأربعاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 163.40 ريال (43.57 دولار)، مقابل 163.31 ريال (43.55 دولار) في تعاملات الأمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 127.09 ريال (33.89 دولار)، مقابل 127.02 ريال (33.87 دولار).

فيما زاد بلغ سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة 6776.25 ريال (1807 دولارات)، مقابل 6772.50 ريال (1806 دولارات)، الأربعاء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1525.03 ريال (406.68 دولار)، مقابل نحو 1524.19 ريال (406.45 دولار)، في تعاملات أمس.

وحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.2% على أساس فصلي، وفق بيانات حكومية.

وارتفع الذهب الأربعاء بعد أن شهد تراجعا في الجلسات السابقة إذ عوض ضعف الدولار التحول للأسهم وأصول عالية المخاطر في ظل تفاؤل بتعاف اقتصادي بفضل لقاحات لفيروس كورونا.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1811 دولارا للأوقية (الأونصة). ويوم الثلاثاء، هبط المعدن الأصفر لأقل مستوى منذ 17 يوليو/تموز عند 1800.01 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أيضا 0.2% إلى 1808.80 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وارتفع الذهب أكثر من 18% هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا.

وقال جولدمان ساكس إن الأسعار ينبغي أن ترتفع مجددا "مع ظهور مزيد من الدلائل على التضخم".