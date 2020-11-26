شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة للجنسين بوزارة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع بمختلف أفرعها عن طرح فرص وظيفية للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة (للرجال / والنساء ) من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق (١٤٤٢/٠٤/٢١هـ ) لمدة (١٠ ) أيام .

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