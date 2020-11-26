مملكة الترفية تصيب عمالها بـ"التعاسة".. قرار صادم في ديزني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم مجموعة ديزني إلغاء 32 ألف وظيفة في أنشطتها المتعلقة بالمتنزهات الترفيهية بحلول نهاية النصف الأول من سنة 2021.

ويأتي ذلك بسبب التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 والتي طالت الاقتصاد العالمي، وأثرت سلبا على مملكة الترفية العالمية "ديزني".



ووفقا لبيانات صادرة عن الشركة فإن من بين الوظائف التي تعتزم الشركة إلغائها هناك نحو 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وحدها.

وفي تقريرها السنوي الذي قدمته الشركة إلى لجنة الأمن والبورصة الأمريكية، أشارت الشركة العملاقة إلى أن عدد العاملين لديها في مختلف أنحاء العالم حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ نحو 203 آلاف شخص، من بينهم 155 ألفاً يعملون في الأنشطة المرتبطة مباشرة بالملاهي.

وكانت ديزني أعلنت في سبتمبر/أيلول الفائت أنها ستلغي 28 ألف وظيفة في الولايات المتّحدة بسبب إقفال بعض متنزهاتها أو الحجم المحدود جداً لنشاطها خلال الجائحة.

وكتبت المجموعة الأولى في العالم في مجال الترفيه في تقريرها السنوي "في المجموع، سيشهد نحو 32 ألف موظف انتهاء عقودهم في النصف الأول من العام 2021".

وأشار التقرير إلى تأثير "المناخ الحالي، بما في ذلك الآثار الناجمة عن كوفيد-19 والبيئة المتغيرة التي نعمل فيها".

وتضم المجموعة أيضاً ديزني لاند في كاليفورنيا، ثاني أكثر مدن الملاهي جذباً للزوار في العالم، بعد ديزني وورلد في أورلاندو (فلوريدا)، بالإضافة إلى ملاهي ديزني الأخرى في آسيا أو في باريس التي تستقطب عادة عشرات الملايين من السياح سنوياً.