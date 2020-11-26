شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الملاحة البحرية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادت الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي لطبيعتها عقب توقفها بفعل قوة الرياح التي شهدتها محافظة جدة خلال الحالة المطرية، والتي منعت سفينتين من دخول الميناء بسبب شدة سرعة الرياح.



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