ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الياباني

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جدة - خالد شويل - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، بدولة رئيس الوزراء الياباني السيد يوشيهيدي سوغا. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة للسيد يوشيهيدي سوغا بتولي رئاسة الوزراء في اليابان، متمنيا له التوفيق. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030. من جهته، أشاد دولة رئيس الوزراء الياباني بنجاح قمة مجموعة العشرين، وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.



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