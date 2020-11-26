شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترفع جاهزيتها لمواجهة أمطار مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جميع الجهات الصحية ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة، برفع حالة الطوارئ نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها مكة المكرمة، مبيناً أن صحة مكة المكرمة عززت أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار، مؤكداً الاستعداد التام والجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، بالإضافة إلى الربط والتواصل بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة، مفيداً بأن إدارة الطوارئ والأزمات جاهزة تعمل على مدار الـ24 ساعة للتنسيق ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.



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