السعودية | ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان التعاون ضمن رؤية 2030

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الخميس، التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وأكد خلال اتصال هاتفي، حرص البلدين على تعزيز التعاون.
من جهته، أشاد دولة رئيس الوزراء الياباني بنجاح قمة مجموعة العشرين، وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.نجاح قمة العشرين
إلى ذلك، أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بكلمة الأحد الماضي، أعقبت ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، أن دول المجموعة نسقت الجهود لمواجهة جائحة كورونا.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن "أكثر من 11 تريليون دولار توفرت لحماية الاقتصاد العالمي، وهذا جهد غير مسبوق، وقمنا بحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرا في العالم من خلال تمديد تعليق سداد الديون وتوسيع المبادرة، وسنستمر بتقييم الوباء".
كما أضاف ولي العهد السعودي أن "أكثر من مليار إنسان استفادوا من مبادرة تعليق الديون من قبل دول المجموعة". وأقر البيان الختامي للقمة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021.
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