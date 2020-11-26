، أبرز المحاكمات.. تركيا تسجن 500 متهم مدى الحياة لمشاركتهم في الانقلاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينهم قادة وطيارون بالجيش

أصدرت محكمة تركية اليوم (الخميس)، عشرات الأحكام بالسجن المؤبد على نحو 500 متهم بينهم قادة وطيارون بالجيش، متهمون بقيادة محاولة انقلابية عام 2016 من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، أن أربعة من زعماء العصابة، الذين يطلق عليهم أئمة مدنيون بسبب علاقاتهم بشبكة فتح الله غولن، حكم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد بتهم محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان، والقتل والسعي للإطاحة بالنظام الدستوري.

واتهم قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك وآخرون في قاعدة أكينجي الجوية بالقرب من أنقرة بتوجيه الانقلاب وقصف المباني الحكومية، بما في ذلك البرلمان، ومحاولة قتل "أردوغان"، وفقاً لـ"رويترز".

وقُتل أكثر من 250 شخصًا في 15 يوليو (تموز) 2016، عندما استولى جنود مارقون على طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ودبابات وسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة والإطاحة بحكومة "أردوغان".

وكانت المحاكمة هي الأبرز في عشرات القضايا، التي استهدفت آلاف الأشخاص المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب، التي ألقت أنقرة باللوم فيها على أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.محكمة تركية السجن المؤبد