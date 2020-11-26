محمد بن مسعود - الدمام - نشرت عدداً من الصور والفيديوهات للوزارة وقطاعاتها

"الداخلية" تدشّن حسابها الرسمي على "إنستقرام "

الكلمات المفتاحية نشرت عدداً من الصور والفيديوهات للوزارة وقطاعاتها دشّنت وزارة الداخلية مؤخراً حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستقرام". ونشرت الوزارة من خلال الحساب https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=r3nrgkxw46nh عدداً من الصور والفيديوهات القديمة والحديثة للوزارة وقطاعاتها. 26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 04:02 PM نشرت عدداً من الصور والفيديوهات للوزارة وقطاعاتها "الداخلية" تدشّن حسابها الرسمي على "إنستقرام " "الداخلية" تدشّن حسابها الرسمي على "إنستقرام " دشّنت وزارة الداخلية مؤخراً حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستقرام". ونشرت الوزارة من خلال الحساب https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=r3nrgkxw46nh عدداً من الصور والفيديوهات القديمة والحديثة للوزارة وقطاعاتها. الكلمات المفتاحية ، "الداخلية" تدشّن حسابها الرسمي على "إنستقرام " ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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