محمد بن مسعود - الدمام - دعت للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لسحب المنتج أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً. "التجارة" تستدعي 587 سخان مياه و577 ثلاجة لعدم مطابقتهم للمواصفة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-26 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً. 26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 03:46 PM دعت للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لسحب المنتج دعت للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لسحب المنتج أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً. ، "التجارة" تستدعي 587 سخان مياه و577 ثلاجة لعدم مطابقتهم للمواصفة ،

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