شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يدعو للتبرع بالأعضاء ويؤكد أنه قام بذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله المطلق أن التبرع بالأعضاء البشرية صدقة جارية إذا كان عن نية صالحة يستمر نفعها ويعظم أجرها .

وأضاف " المطلق " في برنامج سؤال على الهاتف على إذاعة القرآن الكريم أن الشخص إذا تبرع بقرنيته مثلاً بعد وفاته لشخص أعمى تتحقق فائدة كبيرة بإبصار الأعمى الذي يعيش حياته بشكل طبيعي وكلما أدى العبادات كالعمرة وأبصر نعمة الله يُثاب المتبرع .

وقال أن هذا التصرف مصلحة للشخصين ، ولا بد أن يفكر الناس في هذه المصالح العظيمة للمتوفى والمجتمع .

وأوضح أنه يجوز ذلك إذا تيقن الأطباء الخبراء من وفاة الإنسان المتبرع بنفسه أو تبرع عنه قرابته .

وكشف " المطلق " أنه قام بالتبرع وسجل ذلك ، داعياً الجميع إلى الإقتداء .