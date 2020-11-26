شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط السعودية" تدعو المسافرين للحضور إلى المطار قبل الموعد بساعتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعت الخطوط الجوية السعودية المسافرين على متن رحلاتها الجوية بالحضور قبل الموعد المحدد بساعتين .
وقالت " الخطوط السعودية " أنه نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية يجب الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع ، مع التمنيات برحلة آمنة .
وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي قد أكد اليوم الخميس عدم تأثر الرحلات بالحالة الجوية الحالية حتى الآن .
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