"كراني" يحذر من جريان السيول في بعض مناطق المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر خبير الأرصاد الجوية " حسن كراني " اليوم الخميس من جريان السيول إثر الأمطار الغزيرة . حذر خبير الأرصاد الجوية " حسن كراني " اليوم الخميس من جريان السيول إثر الأمطار الغزيرة . وقال " كراني " في حسابه الرسمي على " تويتر " أن الإضطراب الجوي تحرك من الغربية في إتجاه الوسطى خاصة شمالها والشمالية الشرقية بصحبة سحب ممطرة تتخللها خلايا رعدية ممطرة. وأضاف أن هذه الحالة تؤدي لهطول امطار تميل للغزارة وبرد ورياح هابطة وإنعدام رؤية قبل الهطول مع فرصة لجريان السيول ، داعياًإلى ضرورة تجنب الأودية وتجمعات المياه . إقرأ أيضاً :

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