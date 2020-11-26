حالة تمنع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة

وفق تأكيدات الهيئة العامة للزكاة والدخل
علقت الهيئة العامة للزكاة والدخل على احتساب ضريبة القيمة المضافة على شراء السيارات المستعملة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل السيارات المستعملة داخل السعودية عليها ضريبة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يخضع شراء السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».
وأضاف: «أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًّا لفرد آخر؛ فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة».
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