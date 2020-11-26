حالة تمنع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة

علقت الهيئة العامة للزكاة والدخل على احتساب ضريبة القيمة المضافة على شراء السيارات المستعملة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل السيارات المستعملة داخل السعودية عليها ضريبة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يخضع شراء السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».

وأضاف: «أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًّا لفرد آخر؛ فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة».

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