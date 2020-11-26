وزارة الداخلية تحبط مخططًا إجراميًّا لتهريب 459 كيلوجرام حشيش و24 طن قات

أعلنت وزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة؛ أسفرت عن إحباط محاولات لتهريب (459) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، و(24) طنًّا و(731) كيلوجرامًا من القات المخدر بمنطقتي جازان ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني؛ أنه تم إيقاف المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وعددهم (225) متهمًا، بينهم (184) من الجنسية اليمنية و(23) من الجنسية الإثيوبية و(15) مواطنًا و(3) من الجنسية الصومالية.

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