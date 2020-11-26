مؤسسة التقاعد تحدد موعد المعاش المبكر.. وتعلن صرف 62 مليار ريال

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المتقاعدين الأحياء بمعاش بلغ (729047)، بعدما بلغ عددهم في الربع الثالث من العام الجاري (يوليو وأغسطس وسبتمبر) نحو (10090).

وأضافت مؤسسة التقاعد، في نشرتها الإحصائية، أن عدد المستفيدين من المتقاعدين المتوفين والمستمرين في الصرف، بلغ (532365) بعدما بلغ عددهم خلال الربع الثالث من العام الحالي (5989)، وأن إجمالي المتقاعدين بمكافأة بلغ (225142) بعدما بلغ عددهم خلال الربع الثالث من العام الحالي (21).

وبيَّن أن المبالغ المصروف خلال العام الحالي بلغت (62) مليار ريال، وخلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت (21) مليار ريال.

وأشارت مؤسسة التقاعد، إلى أن متوسط العمر عند التقاعد بلغ (50) سنة للذكور، و(52) للإناث، وأن متوسط مدة الخدمة كان (24.8) سنة للذكور، و(25.3) سنة للإناث، وأن أسباب التقاعد كانت كالتالي: (52%) بلوغ سن التقاعد، و(31%) تقاعد مبكر، و(16%) أسباب أخرى.

وأضافت المؤسسة أن أصحاب المهن التعليمية على رأس قائمة المتقاعدين مبكرًا؛ حيث بلغت نسبتهم (81%)، وجاء بعدهم الضباط بنسبة (53%)، ثم الوظائف الصحية بنسبة (40%)، وأعضاء هيئة التدريس بنسبة (32%)، والموظفون العموميون بنسبة (28%).

وأشارت مؤسسة التقاعد، إلى أن النساء مثلن (60%) من المتقاعدين في مهن التعليم، بينما مثل الذكور نسبة (40%).

اقرأ أيضًا:

مؤسسة التقاعد تستعرض الإصدار الجديد لتطبيقها واستخدماته ومزاياه

لهذه الفئات.. احسب معاشك التقاعدي بشكل ذاتي في 5 خطوات بسيطة