وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، مسفر القريني، أنه تم إيقاف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وعددهم 225 متهمًا، بينهم 184 متهمًا من الجنسية اليمنية، و23 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و15 مواطنًا، و3 متهمين من الجنسية الصومالية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-إحباط تهريب 459 كيلوجرام حشيش و24 طن قات بحوزة 225 متهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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