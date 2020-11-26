شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث هاتفياً تعزيز التعاون مع رئيس وزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بدولة رئيس الوزراء الياباني السيد يوشيهيدي سوغا. وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة للسيد يوشيهيدي سوغا بتولي رئاسة الوزراء في اليابان، متمنيا له التوفيق. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030. من جهته، أشاد دولة رئيس الوزراء الياباني بنجاح قمة مجموعة العشرين، وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.

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