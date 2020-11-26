شكرا لقرائتكم خبر عن طوارىء في مستشفيات مكة لمواجهة حوادث الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

وجه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جميع الجهات الصحية ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة؛ برفع حالة الطوارئ نتيجة لموجة الامطار التي تشهدها مكة المكرمة صباح الخميس.

مبيناً أن صحة مكة المكرمة عززت أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار .

مؤكداً الاستعداد التام والجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، بالإضافة إلى الربط والتواصل بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة.