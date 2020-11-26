شكرا لقرائتكم خبر عن طوارىء في مستشفيات مكة لمواجهة حوادث الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
مبيناً أن صحة مكة المكرمة عززت أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار .
مؤكداً الاستعداد التام والجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، بالإضافة إلى الربط والتواصل بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر طوارىء في مستشفيات مكة لمواجهة حوادث الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.