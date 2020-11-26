استئناف الملاحة في ميناء جدة بعد توقفها بسبب الأحوال الجوية

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تم استئناف الحركة الملاحية في ميناء جدة الإسلامي بعد توقفها بسبب انخفاض الموج وسرعة الرياح قبل ساعات بالتزامن مع حالة سقيا المطرية التي تشهدها المملكة حاليًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ومصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

