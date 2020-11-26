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تقنية بيشة تفتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني
عبر بوابة قبولي للقبول الموحد
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة بيشة – تقنية بيشة – عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من العام 1442هـ, في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التطبيقي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية, والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ” قبولي” على الرابط (هنا).
وأوضح عميد الكلية التقنية ببيشة خالد بن ربيعان آل مشوط، أن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم الصباحي تشمل: قسم الحاسب و تقنية المعلومات ” دعم فني – شبكات “, وقسم التقنية الإدارية ” محاسبة – إدارة مكتبية “، إضافة إلى تخصص ميكانيكا السيارات وإلكترونيات صناعية وتحكم، في حين يشتمل برنامج الدبلوم المسائي التطبيقي على تخصص إدارة مكتبية.
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