شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام تفصل رواد السفر عن الإعلان المرتقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينتظر رواد السفر في الأيام القليلة القادمة سماع الأخبار الخاصة بتنظيم قيود مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إذ يفصلهم عن الموعد الذي حددته وزارة الداخلية 4 أيام فقط.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة، وما تراه اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفايروس كورونا في المملكة، من فرض أي اشتراطات صحية ووقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في بيان سابق لها أصدرته في شهر سبتمبر الماضي، أن موعد الإعلان عن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيكون قبل 30 يوماً من تاريخ 1 يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.