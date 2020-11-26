- 1/2
- 2/2
كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من ألف إصابة في يوم واحد منذ أكثر من شهر.
ومع إجراء أكثر من 60 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نسبة الفحوصات ذي النتائج الإيجابية 1.8%.
وبخصوص إجمالي حالات الوفاة؛ فيبلغ 2826 حالة، كما لا يزال هناك 9422 حالة نشطة في البلاد، من بينهم 282 شخصا في حالة خطيرة ، و122 يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي.
ووافقت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، على خطة تجريبية لإعادة فتح 15 مركزا تجاريا، والأسواق وبعض المتاحف، اعتبارا من يوم الجمعة.
ووفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا، وصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في إسرائيل إلى 332317 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 2826، أما حالات الشفاء فبلغت 32,069 حالة.
إسرائيل فيروس كورونا الجديد
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 01:50 PM
إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس يصل إلى 2826 شخصاًإسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر
كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من ألف إصابة في يوم واحد منذ أكثر من شهر.
ومع إجراء أكثر من 60 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نسبة الفحوصات ذي النتائج الإيجابية 1.8%.
وبخصوص إجمالي حالات الوفاة؛ فيبلغ 2826 حالة، كما لا يزال هناك 9422 حالة نشطة في البلاد، من بينهم 282 شخصا في حالة خطيرة ، و122 يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي.
ووافقت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، على خطة تجريبية لإعادة فتح 15 مركزا تجاريا، والأسواق وبعض المتاحف، اعتبارا من يوم الجمعة.
ووفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا، وصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في إسرائيل إلى 332317 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 2826، أما حالات الشفاء فبلغت 32,069 حالة.
، إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.