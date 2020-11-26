شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يؤكد عدم تأثر رحلات الطيران بالأجواء الممطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي عدم تأثر رحلات الطيران بالحالة الجوية الممطرة التي تشهدها مناطق المملكة. أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي عدم تأثر رحلات الطيران بالحالة الجوية الممطرة التي تشهدها مناطق المملكة. وأضاف أن الرحلات الجوية منتظمة، ولم تتأثر بالأجواء الممطرة حتى الآن. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نوهت في وقت سابق باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم من مناطق المملكة حتى يوم الأحد المقبل.

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