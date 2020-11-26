شكرا لمتابعة خبر عن فيديو من مرصد مطار الملك سعود بالباحة لبداية تكون السحب الكثيفة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة اليوم الخميس عن لقطات من مرصد مطار الملك سعود بالباحة تبين بداية تكون السحب . كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة اليوم الخميس عن لقطات من مرصد مطار الملك سعود بالباحة تبين بداية تكون السحب . وأظهر الفيديو السحب الكثيفة في مرصد المطار التي تكونت منذ الصباح الباكر ما ينبئ عن أمطار غزيرة . وشهد الحرم المكي اليوم أمطار غزيرة ، كما شهدت أغلب مناطق المملكة هطول أمطار وغيوم وبرد بسبب بدء حالة سقيا المطرية . إقرأ أيضاً :

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