بالفيديو.. أمطار غزيرة على الحرم المكي اليوم

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهد الحرم المكي الشريف هطول أمطار غزيرة اليوم الخميس ضمن الحالة المطرية سقيا التي تجتاح عدة مناطق بالمملكة . شهد الحرم المكي الشريف هطول أمطار غزيرة اليوم الخميس ضمن الحالة المطرية سقيا التي تجتاح عدة مناطق بالمملكة . وأظهر مقطع فيديو لقطات من الأمطار الغزيرة التي أحاطت زوار بيت الله الحرام وسط أجواء من التفاؤل والبشرى . وكانت " الأرصاد " قد حذرت من حالة " سقيا " التي بدأت منذ فجر اليوم واشتدت في بعض المناطق بالأمطار والرياح والبرد ، خاصةً لقائدي المركبات . إقرأ أيضا:

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