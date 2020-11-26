شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تستغيث بعد منعها عن العمل بسبب شكواها من وافد اعتدى عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة بتظلم مواطنة كشفت عن منعها من العمل بسبب إدعائها على أجنبي حاول الإعتداء عليها أثناء الدوام.
وأكدت المواطنة أنها تعمل " مساعد تمريض " بمستشفى الأمن ، وقام رئيس قسم العمليات " برتغالي الجنسية " بالإعتداء عليها ، وعندما لجأت للقضاء واشتكت المستشفى وكذلك المدعى عليه ، قام رؤسائها بطي قيدها .
وقالت المواطنة أنها فوجئت بإلغاء بصمة الإنصراف عند خروجها من العمل ، مناشدة الجهات المختصة بالتدخل لعدم التلاعب بالأنظمة الإلكترونية .
كما كشفت عن تلاعب وقص في فيديوهات كاميرات المراقبة التي توثق الواقعة ، مطالبة بمراجعة الفيديوها ت ومساعدتها لإثبات حقها .
وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع شكوى الفتاة ، مؤكدين أن الجهات المختصة لن تصمت عن حقها ، وطالبوا بإنهاء عقد الأجنبي وإيصال الأمر للنيابة وهيئة الفساد طالما ثبت صحة ذلك .
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