شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الطرق" يحذر من ثلاثة أسباب وراء الحوادث أثناء الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الخميس من عدة عوامل تزيد من إحتمالية وقوع الحوادث أثناء هطول الأمطار . حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الخميس من عدة عوامل تزيد من إحتمالية وقوع الحوادث أثناء هطول الأمطار . وأكدت على ضرورة تجنب تلك العوامل ، وهي كالتالي : 1- انخفاض آداء المكابح . 2- ضعف جودة إطارات المركبة . 3- تهاون قائدي المركبات وعدم خفض السرعة .

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