شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" تدعو للإبلاغ عن جرائم التحرش عبر " كلنا أمن " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس إلى الإبلاغ عن جرائم التحرش عبر تطبيق " كلنا أمن " .

وأكدت " حقوق الإنسان " أن هذا الإجراء الهام لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية .

كما أكدت في " إنفوجرافيك توعوي " أن التحرش يجرى حالياً في وسائل التنقل أو من خلال رقم الجوال .

كما تختلف هذه الجريمة حسب طريقتها ، فقد يكون تحرش لفظي أو جسدي أو ملاحقة أو دخول غير مصرح ، وفي جميع الحالات يجب الإبلاغ عن المتحرش .